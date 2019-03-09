Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor: 3-1 Voleybolda Efeler Ligi'nde 22. ve lig etabının son haftasında Fenerbahçe, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Klinkenberg) İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Çınar, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar, Kemal Elgaz, Efe Er, Cansın Hacıbekiroğlu, Berkan Bozan) Setler: 25-23, 25-17, 20-25, 25-15 Süre: 107 dakika (30, 26, 27, 24) Voleybolda Efeler Ligi'nde 22. ve lig etabının son haftasında Fenerbahçe, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

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