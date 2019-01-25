Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev takas! Alper Potuk...
Fenerbahçe Beşiktaş'tan transfer etmek istediği Tolgay Arslan'a karşı Alper Potuk'u takas olarak teklifte bulunacağı iddia edildi.25 Ocak 2019 Cuma 03:18
Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak için uğraşan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'nin getirdiği Alper Potuk - Tolgay Arslan takası teklifine olumsuz bakmıyor.
Şenol Güneş'in kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle sıcak baktığı Alper için Fenerbahçe ile nasıl bir pazarlık masası kurulacağı ise Fikret Orman, ABD'den döndükten sonra netleşecek. Gelen bilgiler ise Beşiktaş'ın da takasa sıcak baktığı ama Tolgay için üste para isteneceği yönünde.
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