0553 313 94 23

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev takas! Alper Potuk...

Fenerbahçe Beşiktaş'tan transfer etmek istediği Tolgay Arslan'a karşı Alper Potuk'u takas olarak teklifte bulunacağı iddia edildi.

25 Ocak 2019 Cuma 03:18
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev takas! Alper Potuk...

Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak için uğraşan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'nin getirdiği Alper Potuk - Tolgay Arslan takası teklifine olumsuz bakmıyor.

Şenol Güneş'in kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle sıcak baktığı Alper için Fenerbahçe ile nasıl bir pazarlık masası kurulacağı ise Fikret Orman, ABD'den döndükten sonra netleşecek. Gelen bilgiler ise Beşiktaş'ın da takasa sıcak baktığı ama Tolgay için üste para isteneceği yönünde.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 03:18
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. Tolgay Arslan
  4. Alper Potuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas'tan Venezuela'daki darbe girişimine kınama
    1. Hamas'tan Venezuela'daki darbe..
    2. Maduro’dan Türkiye, Rusya ve Çin’e..
    3. WFP, FIFA ve UNESCO'dan dünya..
    4. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev..
    5. ABD'de hükümetin açılma çabaları..
    6. Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe sözleri!..
    7. ABD'den Venezuela'daki personeline..
    8. Adana Demirspor'dan Ibrahima Tandia..
    9. Yassine Benzia'dan maç sonu..
    10. Antalya'da hortum sonrası yabani domuz..
    11. ABD Dışişleri Bakanlığı,..
    12. Latin Amerika'ya küstah çağrı: Bizim..
    13. "ABD'deki büyükelçiliği ve..
    14. ABD çekilmek için Suriye'ye asker..
    15. Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi'ne atama!
    16. Maduro'nun üzerine leş kargası gibi..
    17. "ABD, Venezuela'ya insani yardıma hazır"
    18. Filistin'den Maduro'ya tam destek:..
    19. Ali Koç yönetiminden şok hareket!..
    20. Serdar Arseven: Bugün Anıtkabir'e..
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”