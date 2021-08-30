Fenerbahçe ile anlaştımı? Santa Clara'dan açıklama!

Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için uğraş verdiği Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita için Portekiz ekibi Santa Clara'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre Morita için kulübe maksimum 5 milyon euroluk bir teklif geldiği ancak Morita'yı, 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli dışında bir rakama göndermeyecekleri belirtildi.

Santa clara'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Kulüp olarak yaptığımız dikkatli analizden sonra, Santa Clara'nın çıkarlarını karşılamadığı ve yapılan teklifin, söz konusu oyuncunun gerçek piyasa değerine denk gelmediği anlaşılmış ve reddedilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Morita'nın satışı, sözleşmesinde yer alan 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında gerçekleşmesi kararı alınmış ve bu miktarın, oyuncunun değerini adil olarak karşıladığı hükmüne varılmıştır.