  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bingöl'deki orman yangınında sıcak gelişme
Şanlıurfa'da PKK’ya bir darbe daha
Hüdapar'dan Afganistan açıklaması: Onların rızası...
MSB duyurdu! Metina'da 3 terörist öldürüldü
Spor Fenerbahçe ile anlaştımı? Santa Clara'dan açıklama!
Spor

Fenerbahçe ile anlaştımı? Santa Clara'dan açıklama!

Santa Clara Kulübü, Fenerbahçe ile parasal konularda anlaşılamadığı için Hidemasa Morita transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 14:36:00 -
Fenerbahçe ile anlaştımı? Santa Clara'dan açıklama!

Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için uğraş verdiği Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita için Portekiz ekibi Santa Clara'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre Morita için kulübe maksimum 5 milyon euroluk bir teklif geldiği ancak Morita'yı, 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli dışında bir rakama göndermeyecekleri belirtildi.

Santa clara'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Kulüp olarak yaptığımız dikkatli analizden sonra, Santa Clara'nın çıkarlarını karşılamadığı ve yapılan teklifin, söz konusu oyuncunun gerçek piyasa değerine denk gelmediği anlaşılmış ve reddedilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Morita'nın satışı, sözleşmesinde yer alan 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında gerçekleşmesi kararı alınmış ve bu miktarın, oyuncunun değerini adil olarak karşıladığı hükmüne varılmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay