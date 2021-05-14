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Spor Fenerbahçe ile anılıyordu... David Luiz'den flaş karar
Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu... David Luiz'den flaş karar

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan tecrübeli stoper David Luiz, Arsenal'den ayrılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 23:44:00 -
Fenerbahçe ile anılıyordu... David Luiz'den flaş karar

Adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz ile ilgili müjdeli haber geldi.

The Ahtletic'de yer alan habere göre 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon sonu Londra ekibinde ayrılıyor. Luiz'in son yapılan görüşmede teklif edilen yeni sözleşmeyi geri çevirdiği ve İngiliz devinden ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

Yeni durağının neresi olacağı merak edilen Brezilyalı yıldızın adı son dönemde Fenerbahçe ile anılıyordu. Hatta transfer için Mesut Özil'in eski takım arkadaşı için devreye gireceği ve sarı lacivertlilerin Mesut sayesinde transferde elinin güçlü olduğu konuşuluyordu.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan David Luiz, Arsenal ile bu sezon Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.

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