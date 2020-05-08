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Spor

Fenerbahçe için teknik direktör iddiası: Manuel Pellegrini

Ersun Yanal'ın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Manuel Pellegrini'yi takımın başına getirmek için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:57:00 -
Fenerbahçe için teknik direktör iddiası: Manuel Pellegrini

Sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmak ve Avrupa Ligi'ne grup aşamasında başlamak isteyen, bu yolda da öncelikte teknik direktör sorununu çözmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un tüm adaylarla tek tek telefon görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Sürpriz isim

Dostane bir sohbet şeklinde gerçekleşen bu görüşmelerin hiçbirinde resmi bir teklif dile getirilmediği, daha çok Koç'un nabız yokladığı ifade edildi. Çok parlak bir kariyeri olmamasına rağmen gerek düşük maliyeti gerek hırsıyla Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın ismi bu noktada bir adım öne çıkıyor.

Bir diğer alternatif ise 66 yaşındaki Manuel Pellegrini. Kariyerinde River Plate, Villareal, Real Madrid, Manchester City gibi büyük takımlar olan Şilili teknik adam West Ham'daki başarısızlığının ardından parayı ikinci plana attığı, büyük bir taraftar kitlesi olan Fenerbahçe'yle yeni bir başarı hikayesi yazmak için sarı lacivertli takımı çalıştırmayı çok istediği gelen son bilgiler arasında.

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