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Spor Fenerbahçe için Gökhan Akkan iddiası
Spor

Fenerbahçe için Gökhan Akkan iddiası

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 09:55:00 -
Fenerbahçe için Gökhan Akkan iddiası

Gökhan Akkan'ın ismi Fenerbahçe ile anılırken Rizespor, 27 yaşındaki file bekçisi için herhangi bir transfer görüşmesi yapılmadığını belirtti.

Rizespor'un yaptığı açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir" ifadelerini kullandı.

Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla 27 maçta forma giydi.

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