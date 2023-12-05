  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP ailecek parsellenmiş! Aylin Kotil adaylık başvurusu yaptı

Elon Musk Düzce'ye geliyor! İşte sebebi...

O isim, “Kesinleşti” deyip canlı yayında duyurdu! O üç büyük şehir MHP'ye bırakılacak

İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

Siyonistler Kamal Adwan Hastanesi'ni kuşattı! 'Cenazelerimizi defnedemiyoruz'

Hükümetin altın, bakır, çinko, kömür hamlesine Celal Şengör'den olay tepki: Zır cahiller

Mera'i yıkacak HDP bombası

Piyasalarda beklentiler şekilleniyor! Sıkılaşma hız kesecek borsada hava değişecek

Biri Gültekin Uysal'ı uyandırsın! 6’lı masanın hali ortada ama hala bakın ne diyor

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...
Spor Fenerbahçe hız kesmedi: Hedef Beşiktaş!
Spor

Fenerbahçe hız kesmedi: Hedef Beşiktaş!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 19:50:00 -
Fenerbahçe hız kesmedi: Hedef Beşiktaş!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

EMS Yapı Sivasspor ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23