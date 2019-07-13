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Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor’u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1’inci Lig ekibi Boluspor’u 2-0 mağlup etti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:02
Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor’u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1’inci Lig ekibi Boluspor’u 2-0 mağlup etti.


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Boluspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalarkenyardımcılıklarını Ali Etlikçi ile Taygun Tasalı yaptı.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, şu 11’le sahaya çıktı:


"Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Allahyar Sayyadmanesh."


Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise; "Sabri Can, Hayrullah Bilazer, Daniel Svetoslavov Dimov, Burak Bekaroglu, Mutlu Guler, Umut Gündoğan, Burak Asan, Erkan Süer, Yasin Dülger, Furkan Demir, Mustafa Batuhan Altıntaş" 11’i ile sahada yer aldı.



Maçtan dakikalar


9. dakikada sol kanattan Abdülcebrail’in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


65. dakikada Yusuf Mert ceza sahası içinde savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tolga Ciğerci meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



İkinci yarı 9 değişiklik


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ikinci yarısına 7 değişik isimle çıktı. Tecrübeli teknik adam, Berke’nin yerine Harun’a, Tolgay’ın yerine Tolga Ciğerci’ye, Allahyar’ın yerine Yusuf Mert’e, Serdar’ın yerine Sadık’a, Mehmet Ekici’nin yerine Jailson’a,Ozan’ın yerine Ferdi’ye, Moses’in yerine ise Barış’a görev verdi. Öte yandan Yanal karşılaşmanın 61. dakikasında Cebrail’in yerine Muhammed’i sahaya sürerken 72. dakikada Okan Turp’un yerine Batuhan’a şans verdi.



Kampa geç katılan isimler kadroda yer almadı


Fenerbahçe’de kampa geç katılan isimler Topuk Yaylası’nda idman yaptı. Sarı-lacivertli ekipte; Vedat Muric, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc, Eljif Elmas, Altay Bayındır, Michael Frey, Max Kruse ve Emre Belözoğlu, Boluspor maçındaforma giymeyerek tesislerde antrenman yaptı. Karşılaşma başladıktan kısa bir süre sonra idmanını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular stada gelerek takımlarını yalnız bırakmadı. Öte yandan karşılaşmanın devre arasında taraftarlar Emre Belözoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Taraftarları kırmayan Emre, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Yanal Drone’dan izledi


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Boluspor ile oynanan hazırlık maçını drone ile takip etti. Topuk Yaylası’ndaki idmanları da drone ile çektiren Yanal, Boluspor maçını da aynı şekilde takip etti. Tecrübeli teknik adam oyuncularının performansanalizlerini bu şekilde çıkararak gerekli takviyeleri yapıyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:02
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