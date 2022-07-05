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Spor Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe MOL Vidi maç sonucu:
Spor

Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe MOL Vidi maç sonucu:

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Vidi ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-07-05 20:40:00 - 2022-07-05 20:57:05
Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe MOL Vidi maç sonucu:

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya geliyor. Peki, maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe MOL Vidi maç sonucu:

Fenerbahçe-Mol Vidi maçı Türkiye saatiyle 19.30'da başladı. Maç Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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