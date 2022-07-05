Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe MOL Vidi maç sonucu:
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Vidi ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya geliyor. Peki, maç kaç kaç bitti?
Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe MOL Vidi maç sonucu:
Fenerbahçe-Mol Vidi maçı Türkiye saatiyle 19.30'da başladı. Maç Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle devam ediyor.