Fenerbahçe hayata döndü... Galatasaray'ın kaybettiği haftada! Puan farkı 6...
Galatasaray’ın kaybettiği haftada ligin 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup ederek Galatasaray ile puan farkını 6’ya düşürdü. 68.dakikada teknik direktör Jorge Jesus hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray’ın kaybettiği haftada ligin 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup ederek Galatasaray ile puan farkını 6’ya düşürdü. 68.dakikada teknik direktör Jorge Jesus hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cavaleiro’nun ortasında Koulouris’in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0
22. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi’nin ortasında defanstan seken topu önünde bulan Valencia’nın şutunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı önledi.
43. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Valencia’nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden aut çıktı.
Maçın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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49. dakikada Cavaleiro’nun sert ortasında Altay Bayındır topa çıkarak sahip oldu. 51. dakikada Valencia’nın pasında King’ten önce araya giren Rassoul topu dışarı attı.
61. dakikada Rossi’nin ara pasında topla buluşan King’in sert vuruşu kaleci Runarsson’un kucağında son buldu.
63. dakikada Rossi’nin sert ortasında müsait pozisyonda Valencia topa vuramadı.
64. dakikada Osayi’ye Rassoul’un müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada topun başına geçen Valencia topu ağlara gönderdi: 1-1
71. dakikada Koulouris’in ceza sahasında sert şutu az farkla auta gitti.
77. dakikada ikinci yarı oyuna giren King, yerini Serdar Dursun’a bıraktı.
84. dakikada ceza sahası içinde Valencia’ya yapılan müdahale sonrası hakem VAR kararıyla penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada topun başına geçen Valencia topu ağlara gönderdi: 1-2
90+2. dakikada sahneye çıkan Emre Mor enfes bir golle maçın skorunu belirledi: 1-3.