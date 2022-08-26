Fenerbahçe hangi grupta? Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maç ne zaman nerede?
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri kim? Fenerbahçe'nin UEFa Avrupa Ligi grubunda rakipleri belli oldu. Futbolseverler Fenerbahçe'nin hangi takımlarla eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü nasıl? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri ise araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Fenerbahçe hangi grupta? Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maç ne zaman nerede?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.
Üçüncü torbadan kuraya katılan Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile yer aldı.
B Grubu
Dinamo Kiev
Rennes
Fenerbahçe
AEK Larnaca
Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.