Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı16 Temmuz 2019 Salı 22:04
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki günün ikinci antrenmanına futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
İki grup halinde pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, hücum organizasyonlarıyla tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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