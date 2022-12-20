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Spor Fenerbahçe güle oynaya
Spor

Fenerbahçe güle oynaya

Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 22:57:00 - 2022-12-20 22:58:54
Fenerbahçe güle oynaya

Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Joshua King, 34. ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi attı. Bu gollerin asistini ise ilk golü atan King yaptı. İstanbulspor'un tek golü ise 90+3'te Topalli'den geldi.

Fenerbahçe son 16'da

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.

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