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Fenerbahçe Güçtekin ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcusu Güçtekin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

28 Eylül 2018 Cuma 18:27
Fenerbahçe Güçtekin ile sözleşme imzaladı

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, genç oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN KİMDİR?

Orta saha pozisyonunda oynayan genç yetenek, TFF'nin kayıtlarına göre 2010'dan bu yana Fenerbahçe formasını giyen bir futbolcu. U15'ten U18'e 2014'ten 2017'ye milli formayı da terleten Oğuz Kağan altyapı kariyerinde başka bir takımda forma giymemiş.

Mersin doğumlu oyuncu, kariyeri boyunca 18 gole de imzasını koymuş. Ayrıca U21 Ligi'nde de forma giymiş. U17 milli takımımızın formasıyla 2015'te Avrupa Şampiyonası'nda da oynayan defansif orta saha, savunmanın ortasının iki tarafında ve sol bekte de forma giyebiliyor

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:27
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