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Spor Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:24:18 -
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile dün belindeki ağrılar sebebiyle antrenmanda yer almayan Serdar Aziz'in takımla çalıştığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncuların, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı kaydedildi.


- Perotti koşulara başladı


Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Diego Perotti'nin koşulara başladığı, üst adale sertleşmesi olan Gökhan Gönül'ün ise takımdan ayrı koştuğu aktarıldı.

Garry Rodrigues'in kasık ağrısı sebebiyle çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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