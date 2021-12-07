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Spor Fenerbahçe göndermişti! Thiam şov yapıyor
Spor

Fenerbahçe göndermişti! Thiam şov yapıyor

Sezon başında Fenerbahçe'den gönderilen Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam, Süper Lig'de 6 gole ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:11:00 -
Fenerbahçe göndermişti! Thiam şov yapıyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 6. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta Mame Thiam 2 gol attı.

Ligde geride kalan 15 maç sonunda 19 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Geride kalan 15 lig maçının 12'sinde forma giyen Senegalli oyuncu 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

Bu sezon transfer edilen Mame Baba Thiam; Başakşehir (1), Galatasaray (2), Karagümrük (1) ve Antalyaspor (2) maçlarında goller atarak takımına önemli katkıda bulundu.

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