Fenerbahçe Gomez'in peşinde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ; Lincoln, Bruma, Joshua King, Tiago Çukur, Emre Mor, Gustavo Henrique, Willian Arao, Joao Pedro, Luan Peres, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat'la birlikte tam 11 ismi renklerine bağlamıştı. Sarı-Lacivertliler forvet transferi için de yoğun mesai harcıyor. Net bir golcü ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya'nın gündemine son olarak Maximiliano Gomez geldi.

A Spor'un bilgisine göre; Fenerbahçe, Valencia'nın 25 yaşındaki golcüsü için maliyet araştırmasına başladı. 2019'da Celta Vigo'dan 14.5 milyon Euro'ya transfer olan Uruguaylı forvetin şartlarını İspanyol ekibine soran Kanarya gelecek yanıta göre reaksiyon alacak.

Geçen sezon 32 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Gomez için uygun şartlar oluşursa vatandaşı Diego Rossi de yıldız ismi ikna etmek için devreye girebilir.