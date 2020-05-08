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Spor

Fenerbahçe, Gölcükspor'lu İsmail Yüksek'i renklerine kattı

Fenerbahçe Kulübü, Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'in transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:05:00 -
Fenerbahçe, Gölcükspor'lu İsmail Yüksek'i renklerine kattı

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Defansif orta saha pozisyonunda oynayan İsmail Yüksel, bu sezon 27 maçta attığı 8 gol ve 1 asistle dikkatleri çekti.

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