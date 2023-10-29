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Spor Fenerbahçe gol oldu yağdı liderliği geri aldı!
Spor

Fenerbahçe gol oldu yağdı liderliği geri aldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 18:48:00 - 2023-10-29 23:27:34
Fenerbahçe gol oldu yağdı liderliği geri aldı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı, sarı-lacivertliler mücadeleden 5-0 galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu Galatasaray'dan tekrar teslim aldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler maçtan Erdem(K.K), İrfan Can ve Dzeko(3) golleriyle 5-0 galip ayrılarak galibiyet serisini devam ettirdi.

Fenerbahçe'nin hala bileği bükülemiyor!

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 19. resmi müsabakadan da galip ayrılarak büyük başarı sergiledi. Avrupa'da bu sezon galibiyet serisini sürdüren tek takım ünvanıyla zirvede ki yerini korumaya devam ediyor.


Dzeko gollerine devam ediyor, bu sefer Boşnak mahallesinde attı!

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko gollerine devam ediyor. 37 yaşındaki Boşnak yıldız art arda dördüncü lig maçında da golle buluşmayı başardı ve Pendikspor ağlarına üç gol göndererek bu sezon Trendyol Süper Lig'de ki 10. golünü atmayı başarmış oldu.
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İrfan Can bu sezon durdurulmuyor!

Üst üste ikinci lig maçında da golle buluşan İrfan Can Kahveci, Pendikspor filelerini havalandırarak bu sezon ki 9. golüne imza attı ve kariyerinin zirvesini geçirdiği sezonu yaşıyor!

Can sıkan Fred sakatlığı

Fenerbahçe'de orta sahanın vazgeçilmezi haline gelen Fred, Pendikspor mücadelesinin 8. dakikasında arka adalesini tutarak oyundan çıkmak istedi. Durumunun ne olduğu konusunda henüz bilgi yokken görenleri ise telaşlandırdı.
Fred'in yerine oyuna Miha Zajc dahil oldu.

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