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Spor Fenerbahçe gol oldu yağdı
Spor

Fenerbahçe gol oldu yağdı

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Aytemiz Alanyaspor'u 5-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 21:16:00 -
Fenerbahçe gol oldu yağdı

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Miha Zajc, 50. dakikada penaltıdan Mesut Özil, 78. dakikada Arda Güler, 90. dakikada Pelkas ve 90+3. dakikada Berisha kaydetti. Alanyaspor'un golleri ise 53. ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl'den geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltirken Alanyaspor, 46 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Arda Güler'in golü maçın kırılma anı oldu!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olduğu karşılaşmaya yedek başlayan Arda, 74. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu.

Arda, 2-2 devam eden karşılaşmanın 78. dakikasında Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiren golü atmayı başardı.

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