Fenerbahçe gol oldu yağdı
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla yendi.
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Berisha ile 70., 79. ve 90. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 27'ye çıkardı. Sarı lacivertli ekip haftayı lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kapattı. Ligde son sırada yer alan Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi konuk edecek.