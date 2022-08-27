Fenerbahçe GKRY'ye gidecek! 2013'te yaşananlar akıllara geldi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ve Rennes'in yanı sıra AEK Larnaca ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, tarihinde ikinci kez bir Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı ile eşleşti.

Daha önce Fenerbahçe 2012-13 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi'nde AEL Limassol ile aynı grupta yer almıştı. Fenerbahçe; rakibini iç sahada 2-0, deplasmanda ise 1-0 mağlup etmişti. O sezon Sarı-Lacivertliler, UEFA'da yarı finale kadar ulaşırken Benfica'ya elenerek kupaya veda etmişti.

AEL Limassol sonrası Avrupa kupaları tarihinde ikinci kez bir Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı, Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Söz konusu Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı olunca haliyle yıllardan bu yana gelen siyasi tartışmalar da akıllara geldi.

Türkiye’nin siyasi olarak tanımadığı Rum Kesimi ile maç yapacak olan Fenerbahçe’nin maç için uçuşunu nasıl gerçekleştireceği merak konusu oldu.

Doğrudan uçuşun olmadığı Güney Kıbrıs’a Yunanistan, Rodos üzerinden ya da Katar’ın başkenti Doha üzerinden aktarmalı uçuşlar yapılarak ulaşılabiliyor.

Fakat buna karşın 2013 yılında Trabzonspor 1974'teki Barış Harekatı'ndan bu yana doğrudan uçuşun olmadığı Kıbrıs Rum Kesimi'ne direkt uçmuştu.

O günlerde de bu uçuş tartışma konusu olmuştu.

Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Trabzonspor, Güney Kıbrıs'ta yapacağı karşılaşma için Yunanistan kuyruk tescilli bir charter uçağıyla, futbolcular, yöneticileri Larnaka'ya gitti. Bu uçak, uçuş için müracaatında verdiği rota, istediği izin, Trabzon-Rodos, Rodos-Larnaka. Buna göre bir sorun yok. İzinler verildi, uçuş yapıldı. Türk hava sahasını terk ettikten sonra Trabzon-Rodos ayağını atlayarak, rotayı direkt Larnaka Havalimanı'na çevirdiği ve oraya iniş yaptığı yönünde bilgi var. Bu konuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, muhatabı Yunanistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden bilgi istedi. Çalışmalar devam ediyor. Bizim bakımımızdan bir sıkıntı yok."

Öte yandan Fenerbahçe 2020 yılında yine bir Rum Kesimi takımı olan AEL Limassol ile karşılaşmıştı.

Sarı Lacivertliler o uçuş için Rodos üzerinden aktarma yapmak zorunda kalmıştı. O seyahatte uçak Rodos havalimanına indikten birkaç dakika sonra kalkarak yeniden Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne ulaşmıştı.

Bugün ise Avrupa Ligi’nde AEK Larnaca ile karşılaşacak sarı lacivertliler ise yine siyasi krizin gölgesinde maça çıkacak. Kapalı Maraş bölgesinin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından turizme açılması sonucunda yaşanan tartışmalar bölgede gerginliğe neden olmuştu.

Maça gidecek Türk taraftarlarla ilgili de henüz bir güvenlik prosedürü açıklanmadı. Daha önceki karşılaşmalarda sadece Kıbrıs’ta ikamet eden Fenerbahçeli taraftarlara stada giriş izni verilmişti. O taraftarlar da polis eşliğinde otobüslerle stada taşınmıştı.