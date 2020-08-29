“Fenerbahçe Giuliano'yu bitirmek üzere”

2019-2020 sezonunu unutmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk kadrosu kurmakta kararlı. Gökhan Gönül ve Caner Erkin’i geri getiren sarı-lacivertli kulübün, bir eski oyuncusuyla daha ilgilendiği belirtildi. Transferleriyle göz dolduran Fenerbahçe’nin, iki sene önce gönderdiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano’yu da geri getirmek üzere olduğu kaydedildi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon’ın aktardığına göre Giuliano, Suudi Arabistan takımı al-Nassr’da mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini menajeri William D’avila’ya bildirdi. Suudi Arabistan’dan ayrılmak isteyen yıldız oyuncu için yeni takım arayan D’avila, Fenerbahçeli yöneticilerle iletişime geçti.

Fenerbahçe’nin sıcak baktığı ileri sürülen transfer görüşmeleri için William D’avila, al-Nassr yöneticileriyle sözleşmelerinin feshi için toplantı yapacak. Giuliano’nun bonservisini almasu durumunda sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı yıldız ile tekrar masaya oturacak.

Fransız gazetecinin iddiası 12 Numara’yı heyecanlandırırken, Giuliano’nun, savunma ve orta saha hatlarını güçlendiren Fenerbahçe’ye katkı sağlayabileceği dile getiriliyor.