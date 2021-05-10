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Spor Fenerbahçe Giroud ile büyük ölçüde anlaştı
Spor

Fenerbahçe Giroud ile büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe'nin, Chelsea'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud ile büyük ölçüce anlaştığı öğrenildi. Giroud'nun transferinde Mesut Özil'in katkısı olduğu belirtildi. Özil, Arsenal'de Giroud ile birlikte forma giymişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:25:00 - 2021-05-10 13:27:05
Fenerbahçe Giroud ile büyük ölçüde anlaştı

Bu sezon şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, kalan 2 maçtan 6 puan çıkarmayı hedeflerken, diğer yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Bu sezon forvetteki isimlerden beklediği takviyeyi alamayan Fenerbahçe’de gündeme Olivier Giroud gelmişti.

Radyospor'un haberine göre; Chelsea formasını giyen, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Olivier Giroud ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Giroud uzun süre Arsenal'de Mesut Özil ile aynı takımda oynamıştı. Giroud transferinde Mesut Özil’in katkısı bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Mesut'un katkısı nedeniyle sosyal medya kullanıcıları, Fenerbahçe'nin transfer sloganı haline gelen, "Alo, ben..." esprisini de yapmayı unutmadı. Oyuncunun Fransa Milli takımı ile Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.

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