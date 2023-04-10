Fenerbahçe geriden gelip kazandı

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. Miha Zajc ile 77. dakikada Szalai attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü de 24. dakikada Ozdoev kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 57'ye yükseltirken Fatih Karagümrük, 34 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Fatih Karagümrük ise normal fikstürü göre Hatayspor'la karşılaşacaktı. Hatayspor'un ligden çekilmesinden dolayı önümüzdeki hafta maç yapmayacak ve hanesine 3 puan yazılacak.

Fenerbahçe bir hafta aranın ardından kazandı

Geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe bir haftalık aranın ardından galibiyet aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

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11 maçlık seri sona erdi

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a mağlup olan Fatih Karagümrük geriye kalan maçlarda 5 galibiyetle 6 beraberlik aldı. Bu hafta Fenerbahçe'ye kaybetmelerinin ardından Karagümrük'ün 11 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Salih Dursun, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ricci (Dk. 85 Bertolacci), Colley, Ozdoev (Dk. 77 Nicholas), Shukurov (Dk. 85 Ljajic), Borini (Dk. 72 Lobjanidze), Diagne

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Alioski (Dk. 67 Osayi-Samuel), Arao (Dk. 46 Zajc), Emre Mor (Dk. 57 Rossi), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Dk. 57 Arda Güler), Serdar Dursun (Dk. 46 Pedro), Valencia

Goller: Dk. 24 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 50 Zajc, Dk. 78 Szalai (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 50 Ricci (VavaCars Fatih Karagümrük)