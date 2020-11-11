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Spor Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:19:38 -
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, gribal enfeksiyon geçiren Mauricio Lemos antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler;
ilk bölümde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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