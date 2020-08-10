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Spor

Fenerbahçe genç oyunculara yatırım yapıyor

Fenerbahçe, Antalyaspor forması giyen genç kanadı Doğukan Sinik'i kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:31:00 -
Fenerbahçe genç oyunculara yatırım yapıyor

Üst üste yaptığı transferlerle yeni sezonda şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç futbolcu Doğukan Sinik transferiyle de hücum bölgesinde alternatif oluşturmak istiyor.

Antalyaspor ile devre arasında 2024 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Sinik için ilerleyen günlerde Fenerbahçe resmi teklif yapacak.

Antalyaspor'un alt yapısından yetişen ve A takımda başarılı bir performans sergilyen oyuncudan kırmızı-beyazlılar da önemli bir kazanç elde etmek istiyor.

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