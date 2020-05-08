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Spor

Fenerbahçe, genç futbolcu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:42:23 -
Fenerbahçe, genç futbolcu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz." denildi.

Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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