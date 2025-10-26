Fenerbahçe Gaziantep’te
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep’e ulaştı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı son antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan sarı-lacivertliler, saat 16.45'te kente iniş yaptı.
Takımı taşıyan kafile, havalimanından kamp yapılacak otele geçti. Otel çevresinde toplanan Fenerbahçe taraftarları, meşaleler yakarak futbolculara ve teknik direktör Domenico Tedesco’ya tezahüratlarla destek verdi.
Kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe’nin Gaziantep FK maçının kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Rodrigo Becao, Jeydan Oosterwolde, Archie Brown, Mert Müldür, Edson Alvarez, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, John Duran ve Youssef En-Nesyri.
Maç yarın oynanacak
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede Atilla Karaoğlan orta hakem olarak görev yapacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Gürcan Hasova sahada olacak.