Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 14. haftası, sezonun en maçlarında rekabetlerinden birine sahne oluyor. Haftalar boyunca süren çekişmeli yarışın ardından Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de bu kez yalnızca üç puan için değil; şampiyonluk rotasını belirleyecek bir güç mücadelesi için sahaya çıkıyor. Zirve takibinde kritik virajı dönen Sarı-Lacivertliler, taraftarı önündeki derbide kazanarak hem ezeli rakibini alt etmenin hem de liderlik koltuğunu yeniden devralmanın peşinde. Galatasaray ise Kadıköy deplasmanından galibiyet çıkarması halinde aradaki puan farkını 4’e yükseltip yarışta büyük bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı 11’ler belli mi?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı hagi kanalda?

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek; yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Ali Yılmaz ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Fenerbahçe’de eksikler var mı?

Sarı-Lacivertliler derbiye hem liderliği geri alma hem de ezeli rakibine üstünlük kurma hedefiyle hazırlanıyor. Kadıköy atmosferinin desteğiyle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe’de mücadelede süre almaları halinde Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Jhon Duran ve Levent Mercan ilk kez Galatasaray derbisi tecrübesi yaşayacak.

Takımda en fazla derbi oynayan isim ise 6 maçla Mert Hakan Yandaş. Onu 5’er derbiyle Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci takip ediyor. Bu sezon hem Süper Lig hem Avrupa arenasında güven veren performansıyla dikkat çeken Ederson, 12 gole engel olamasa da topu oyuna sokmadaki becerisiyle takımın oyun kurulumunda önemli rol oynuyor.

Galatasaray’da hedef galibiyet

Sarı-Kırmızılılar, derbide elde edeceği bir galibiyetle puan farkını 4’e çıkararak şampiyonluk yarışında güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Kadroda önemli eksikler bulunuyor: Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak; kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da derbide forma giyemeyecek.

Torreira sarı kart sınırında yer alıyor; kart görmesi hâlinde Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek. Öte yandan üç önemli futbolcu takıma döndü: Operasyon geçiren Yunus Akgün, adale sakatlığından çıkan Victor Osimhen ve diz problemi yaşayan Mario Lemina takımla çalışmalara katıldı. Osimhen ve Lemina’nın ilk 11’de yer alma ihtimali bulunuyor; Yunus’un ise riske edilmemesi bekleniyor.

Galatasaray’da derbide süre alması hâlinde Uğurcan Çakır, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Arda Ünyay ve Batuhan Şen ilk kez Fenerbahçe karşısında forma giymiş olacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Duran (Talisca)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Yunus (Ahmed), Osimhen (Icardi)