FENERBAHÇE-GALATASARAY CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele 1-1 devam ediyor
Süper Lig'de heyecan derbi mücadelesiyle devam ediyor.
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
23. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan İlkay Gündoğan, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
27. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sara'nın düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
27. dakikada Galatasaray golü buldu. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1.
41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
44. dakikada kullanılan korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.
45+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.
Maçta ikinci yarı başladı. İki takımda da oyuncu değişikliği olmadı, takımlar ilk yarı sahada oldukları kadroyla devreye başladı.
47.dakika Asensio'nun ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
49. dakikada Semedo'nun hatalı pasında topu alan Sane pasının araya gönderdi. Savunma arkasına sarkan Osimhen'in vuruşunda Ederson son anda kornere çeldi.
54.dakikada Jayden Oosterwolde sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
55. dakikada İsmail, sol kanattan içeri ortalamak istedi. Lemina'nın aya koyduğu top kornere gitti.
63. dakikada Youssef En-Nesyri - Jhon Durán oyuncu değişikliği
63. dakika Kerem Aktürkoğlu - Talisca oyuncu değişikliği
64. dakika Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.
66.dakikada Ederson sarı kart gören isim oldu.
77.dakikada İlkay Gündoğdu-Arda Ünyay değişikliği yaşandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Gol: Dk. 27 Sane (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 36 Semedo (Fenerbahçe), Dk. 40 Lemina (Galatasaray)