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Spor Fenerbahçe Frey'i gözden çıkardı
Spor

Fenerbahçe Frey'i gözden çıkardı

Fenerbahçe'nin, Sint-Truiden forması giyen Yuma Suzuki'yi kadrosuna katmak istediği ve Japon golcü için Belçika ekibine Michael Frey'i önermeyi planladığı söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 03:54:00 -
Fenerbahçe Frey'i gözden çıkardı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Hücum hattında Mbawana Samatta ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Belçika'da Sint-Truiden forması altında dikkatleri çeken Yuma Suzuki'yi kadrosuna katmak istiyor.

Belçika basınından Voetbal Nieuws'un Het Belang van Limburg'a dayandırdığı habere göre Fenerbahçe, Suzuki için girişimlerine başlamış durumda. Sint-Truiden'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Suzuki ile Angers, Saint-Etienne ve Hertha Berlin de ilgilenmekte.

Fenerbahçe'den Frey önerisi

Belçika basınında önceki günlerde çıkan haberlerde Sint-Truiden'in de Suzuki'nin boşluğunu gidermek adına Fenerbahçe'den Beveren'e kiralanan Michael Frey'i istediği aktarılmaktaydı. Fenerbahçe'nin de Suzuki için devreye girmesiyle Michael Frey'in bu anlaşmaya dahil olabileceği belirtildi.

Sint-Truiden'in ilk etapta Suzuki için 5 milyon Euro'luk bir bonservis talebi bulunsa da Frey'in dahil edileceği bir anlaşmanın Sarı-Lacivertliler'in işini kolaylaştırması muhtemel.

Belçika'da sezonun yıldızları

25 yaşındaki Japon golcü Yuma Suzuki, bu sezon Sint-Truiden formasıyla çıktığı 34 lig maçında 17 gol, 4 asistlik katkı sağlarken Fenerbahçe'den kiralık 26 yaşındaki Michael Frey de Beveren formasıyla 27 lig maçında 12 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Sezon genelinde ise Frey, 31 maçta 16 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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