Fenerbahçe, FCSB maçı hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe, FCSB maçı hazırlıklarına start verdi

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00’te Ulusal Stadyum’da Romanya temsilcisi FCSB ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

