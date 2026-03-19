Türkiye'yi soyup soğana çevirmişler: Tam 5,3 milyar liralık vurgun! 18 ilde 67 şüpheli tutuklandı
Türkiye’yi soyup soğana çevirmişler: Tam 5,3 milyar liralık vurgun! 18 ilde 67 şüpheli tutuklandı

Haber Merkezi

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan sanal mafyaya ve nitelikli dolandırıcılara şafak operasyonu! 18 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, tam 5,3 milyar liralık devasa bir para trafiğini yöneten 118 şüpheli enselendi. Milletin alın terine göz diken, yasa dışı bahis ve sahte ilanlarla servetlerine servet katan şebekenin 67 üyesi demir parmaklıklar ardına gönderildi!

Türkiye’nin huzuruna ve ekonomisine kasteden sanal suç imparatorluklarına karşı başlatılan "Siber-Kalkan" operasyonlarında şoke eden rakamlar ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin 18 ilde titizlikle yürüttüğü teknik takip sonucu; nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarını meslek haline getiren dev bir şebeke çökertildi. Operasyonun bilançosu, dönen paranın büyüklüğüyle adeta dudak uçuklattı.

İçişleri Bakanlığı, 18 il merkezli yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 118 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin toplam 5,3 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre gözaltına alınan şüphelilerden 67’si tutuklandı, 40’ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

18 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 5.3 Milyar TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı.

67’Sİ TUTUKLANDI

-40’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis oynattıkları,

-Suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıklarının tespit edilmesi üzerine;

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca 18 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi.

Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Vay vay

Ülkede hırsızlar,dolandırıcılar, gıda teröristleri, çeteler,mafyalar, kara para aklayanlar cirit atıyor. Biz ne ara bu kadar çürüdük, yozlaştik..

N d

Türkiye de vatandaşlar Hırsız olduğu halde Hiç hırsız değilmiş Gibi Muamele gördüğünü Temaşe edince El üstünde tutulduğunu Görünce
