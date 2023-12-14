Fenerbahçe farklı yendi, gruptan lider çıktı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Spartak Trnava'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler Spartak Trnava'yı Ferdi, Tadic ve Dzeko(2) golleriyle 4-0 mağlup etti, temsilcimiz Fenerbahçe Konferans Ligi'nde gruptan lider olarak çıkmayı başardı.

MAÇTAN ANLAR:

GOOLL! Dzeko yine sahnede, goller yağmur gibi!

Dusan Tadic ile orta alandan kontra atağa kalkan Fenerbahçe'de Tadic topu sürerek ceza alanına girdi. Birinci rakibinden topu kurtaran Tadic, boş pozisyonda bulunan Dzeko'ya pasını gönderdi. Dzeko'nun yaptığı vuruş sağ köşeden ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler bu golle maçı 4-0'a getirdi.

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GOOLL! Dzeko ile fark 3 oluyor!

Orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu topu ceza alanı içindeki Dzeko'ya yolladı. Dzeko'nun vuruşu direkten sekti ve Tadic'in önüne düştü. Tadic'in yaptığı vuruşu yerdeyken çıkaran kaleci topun Dzeko'nun önünde kalmasını sağladı. Dzeko'nun düzgün vuruşu ağlarla buluştu! bu gol Fenerbahçe'nin farkı 3'e çıkarmasını sağladı.

PENALTI! Dusan Tadic'in vuruşu farkı 2'ye yükseltti!

Sol kanattan Dusan Tadic ile atağa kalkan Fenerbahçe'de pası alan Dzeko sol kanattan ceza sahasına sarktı. Defansın müdahalesiyle yerde kalan Boşnak golcü takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Dusan Tadic, sağ köşeye vuruşunu yaptı. Sağ alt köşeden direğe çarpan top ağlarla buluştu. Fenerbahçe bu golle durumu 2-0'a getirdi!

GOOLL! Kadıköy'de gol perdesini Ferdi açtı!

Orta alanın ilerisinde topla buluşan Dusan Tadic, sağ tarafta boşa kaçan Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Topla buluşan Ferdi topu sürerek sağdan çalımlarını atarak ceza sahası içine girdi ve kale önünden yaptığı vuruşuyla kaleciyi mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe kendi evinde 1-0 öne geçti!

M.Ö

11'ler belli oldu!

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Bernat, Zeljkovic, Bukata, Azango, Ofori, Duris

UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu son hafta maçında, temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde Spartak Trnava ile kritik bir mücadeleye çıkacak. H Grubu'nda 9 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi halinde Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.

İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.

Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak.

Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.