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Spor Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi renklerine bağladı
Spor

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi renklerine bağladı

Fenerbahçe, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 21:10:00 -
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi renklerine bağladı

Fenerbahçe'de uzun zamandır süren sol bek hasreti sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi renklerine bağladı.

1 yıllığına kiralandı

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

15 gol attı

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Kuzey Makedonyalı sol bek geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile çıktığı 30 resmi maçta 6 gol, 9 asistle 15 gole direkt katkı verdi.

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