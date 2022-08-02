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Spor Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için görüşmelere başladı
Spor

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 07:44:00 -
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için görüşmelere başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

30 yaşındaki sol bekin bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

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