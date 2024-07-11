Fenerbahçe ezeli rakibinin yıldızı için pusuda!

Yerli forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini Fransa Ligue 1'de Rennes forma giyen Bertuğ Yıldırım'a verdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sarı - lacivertliler Bertuğ için 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi ancak Fransız kulübü 7 milyon Euro talep etti.

Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtilen haberde Fenerbahçe'nin Cenk Tosun için de girişim yapabileceği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, Bertuğ transferinde mutlu sona ulaşamazsa Beşiktaş ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Cenk ile masaya oturacak.