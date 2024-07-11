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Spor Fenerbahçe ezeli rakibinin yıldızı için pusuda!
Spor

Fenerbahçe ezeli rakibinin yıldızı için pusuda!

Yeniakit Publisher
2024-07-11 11:16:00 -
Fenerbahçe ezeli rakibinin yıldızı için pusuda!

Fenerbahçe yeni sezon transflerleri kapsamında Rennes formasın giyen Bertuğ Yıldırım için girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler transferin gerçekleşmemesi durumunda rotayı Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosuna çevirecek.

Yerli forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini Fransa Ligue 1'de Rennes forma giyen Bertuğ Yıldırım'a verdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sarı - lacivertliler Bertuğ için 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi ancak Fransız kulübü 7 milyon Euro talep etti.

Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtilen haberde Fenerbahçe'nin Cenk Tosun için de girişim yapabileceği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, Bertuğ transferinde mutlu sona ulaşamazsa Beşiktaş ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Cenk ile masaya oturacak.

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