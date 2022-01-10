Fenerbahçe evinde yıkıldı
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında, Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Gökhan İnler ve 46. dakikada Belhanda kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 29. dakikada penaltıdan Valencia'nın ayağından geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe 32 puanda kaldı. Adana Demirspor ise 33'e puana yükseldi.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
Kadıköy'de istifa sesleri
Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, ‘Ali Koç İstifa’, ‘Ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin’ tezahüratlarıyla tepki gösterdi.