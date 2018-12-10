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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan yeni hamle! Akhisarspor yenilgisi sonrası...

Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Akhisarspor yenilgisi sonrası kurmaylarına zorunlu olmadığı sürece konuşma yapmaması gerektiğini söyledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:17
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan yeni hamle! Akhisarspor yenilgisi sonrası...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile girdiği tarihi seçimi kaybeden ve kenara çekilen Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımda yaşanan çöküşün ardından flaş bir karar aldı.

Konuşmama kararı'

Hakkında ağır itham, hakaret ve suçlama olmadığı sürece konuşmama kararı alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki kötü gidişin ardından da konuşmama kararı aldı ve Mahmut Uslu başta olmak üzere kendi döneminde görev yapan kurmaylarından herhangi bir açıklama yapmamalarını istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Akhisar'a 3-0 kaybettiği maçın ardından bu kararın ardından sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Selim Kosif'in twitter hesabından attığı"Fenerbahçe'nin 16.092 kongre üyesi. Fenerbahçe'yi yeniden (!) yarattınız. Eserinizle gurur duyun" tweetini silmesi dikkatlerden kaçmadı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:17
  1. Fenerbahçe
  2. Aziz Yıldırım
  3. Akhisarspor
  4. Mahmut Uslu

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