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Fenerbahçe efsanesine rüşvet soruşturması!

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin İsrailli eski yıldızı Haim Revivo’nun ismi rüşvet iddiasına karıştı.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:46
Fenerbahçe efsanesine rüşvet soruşturması!

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giyen Haim Revivo'nun başı dertte. İsrailli oyuncuya Tel Aviv Belediye Başkanına inşaat ruhsatı almak için 10 bin Şekel (15 bin TL) rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

İsrail polisi Tel Aviv Belediye Başkanı’na inşaat ruhsatı almak için verilen toplam 385 bin Şekel (580 bin TL) rüşvetin 10 bin Şekel’lik (15 bin TL) kısmının Haim Revivo tarafından karşılandığını tespit etti ve ünlü oyuncunun da soruşturmaya dahil edilmesini istedi.

İnşaat izni alabilmek için vermişler

Revivo’nun da şehrin kıyı kentinde bulunan bir mülkte inşaat çalışmasına izni almak için bu parayı verdiği iddia ediliyor.

10 bin Şekel’lik rüşvetin Belediye Başkan Yardımcısı Arnon Giladi’ye verildiği de öne sürülüyor.

Revivo’yla ilgili olayın iktidardaki Likud partisi ve koalisyon başkanı David Bitan’a yönelik soruşturma sırasında ortaya çıktığı da belirtiliyor.

Başkan ile bağlantılı kuruluşa ödemişler

Müfettişler paranın Giladi ile bağlantılı bir kuruluşa ödendiğinden şüpheleniyorlar.

Polisin soruşturma Önerisi’nin bir bağlayıcılığının olmadığı, savcıların iddiaların takip edilip edilmeyeceğini tartıştığı da belirtiliyor.

Haim Revivo ise ifadesinde, “Asla suç işlemedim. Polise ayrıntılı şekilde ifade verdim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:46
  1. Haim Revivo
  2. İsrail
  3. Tel Aviv
  4. rüşvet soruşturması
  5. Fenerbahçe

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