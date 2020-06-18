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Spor

Fenerbahçe Doğuş Yelken Yaz Okulu, çocukları doğa ve denizle buluşturacak

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:31:11 -
Fenerbahçe Doğuş Yelken Yaz Okulu, çocukları doğa ve denizle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Yelken Yaz Okulu, çocukları doğa ve denizle buluşturacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaz okulu sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocukların yaz mevsimini hem spor yaparak hem de doğa ile buluşarak geçirmesinin hedeflendiği belirtildi.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Yaz Okulunun yelken terimlerini, yelken sporunun prensiplerini ve disiplinini öğretmeyi, takım olma ile spor yapma alışkanlığının kazandırılmasını sağladığı aktarıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına göre planlanmış yaz okulunda, çocuk ve genç olmak üzere iki farklı programla geleceğin sporcularına ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yaz okulunun 29 Haziran-10 Temmuz, 13-24 Temmuz ve 3-14 Ağustos olmak üzere 3 farklı dönemde hizmet vereceği kaydedildi.

Yaz okuluyla ilgili "[email protected]" mail adresinin yanı sıra (0216 542 92 51, 0216 542 92 79, 0533 280 04 38) numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği belirtildi.

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