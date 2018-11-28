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Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına doğru

- Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Bjelica:- "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik"- Bosna Hersekli futbolcu Harjovic:- "Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum"

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:17
Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına doğru


İSTANBUL (AA) - Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik." dedi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Izet Hajrovic'le katılan Bjelica, üst turu garantileyerek İstanbul'a geldiklerini söyledi.

Karşılaşmaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını anlatan Bjelica, "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik. Galibiyet almak için yarın akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Tek bir amacımız var o da galibiyet." ifadelerini kullandı.



- Hajrovic'ten Galatasaray yorumu



Hırvat ekibinin Bosna Hersekli futbolcusu Hajrovic, 2013-2014 sezonunda forma giydiği Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılmasıyla ilgili gelen soru üzerine, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'yle yarın oynayacakları maçı değerlendiren Hajrovic, "Genel olarak bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin Türkiye'de ligde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar ve bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıyı gösterdik ve buna devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Dinamo Zagreb, maçın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:17
  1. Dinamo Zagreb
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Hajrovic
  5. Nenad Bjelica
  6. SÜPERLİG
  7. UEFA Avrupa Ligi

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