Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Lodz şehrindeki oynanan Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında gol çıkmamıştı. Dinamo Kiev-Fenerbahçe maç sonucu: 0-0. Futbolseverler, Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı maçı saatini merak etmeye başladı. Peki Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı saat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile golsüz berabere kalmıştı. Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maç için avantaj sağladı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak. Turnuvaya bu turdan katılan Türk temsilcisi Fenerbahçe, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını çarşamba günü sahasında ağırlayacak. İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçların programı şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş yarın hangi maçlar var?
18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka) (1-1)
20.00 Sheriff (Moldova)-Maribor (Slovenya) (0-0)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya)-HJK (Finlandiya) (2-1)
20.30 Diddeleng (Lüksemburg)-Pyunik (Ermenistan) (1-0)
22.00 Şkupi (Kuzey Makedonya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş 27 Temmuz Çarşamba maç saatleri
19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)
20.00 Zürih (İsviçre)-Karabağ (Azerbaycan) (2-3)
20.00 Malmö (İsveç)-Zalgiris (Litvanya) (0-1)
20.00 Fenerbahçe-Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-0)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Ferencvaros (Macaristan) (2-1)
22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail) (1-1)