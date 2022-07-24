Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı biletleri ne kadar?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Mücadele 27 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Turun ilk maçı 0-0 sona ermişti.
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı biletleri ne kadar?
Biletler:
23.07.2022 Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)
24.07.2022 Pazar günü saat 11:00 itibariyle Fenerbahçe Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)
25.07.2022 Pazartesi günü saat 11:00 itibariyle de biletler genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece passo.com.tr üzerinden alınacaktır.
Bilet fiyatları şöyle:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL
Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL