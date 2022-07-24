Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hakemi kim?
Fenerbahçe maçını kim yönetecek? Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçı kimin yöneteceğini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Kiev maçı hakemi belli oldu mu?
Fenerbahçe, 27 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev'i skonuk edecek. Peki, maçın hakemi kim?
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hakemi kim?
Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Irrati düdük çalacak.
Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.