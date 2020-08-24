Fenerbahçe Diego Godin’i istiyor

Yeni sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Fenerbahçe özellikle savunma hattını güçlendirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusunu da devreye sokarak Uruguaylı stoperin peşine düştü.

Tecrübeli oyuncuları kadrosuna katarak ilginç bir stratejiye imza atan Fenerbahçe, yeni sezonda Inter’in yıldız savunmacısı Diego Godin’i yakın markaja aldı.

Savunmaya yeni oyuncular düşünen Fenerbahçe’de, adaylar arasında transferi en zor olan ismin Diego Godin olduğu belirtiliyor.

Tecrübeli yıldız, geçen sezon bonservis bedeli olmadan imza attığı Inter ile sözleşmesini fesh etmek istiyor. İtalyan ekip de senelik maliyeti 5 milyon Euro’yu bulan tecrübeli futbolcu ile ayrılmaya şimdiden hazır.

Kanarya, Diego Godin’in yıllarca milli takımda arkadaşlığını yapan Diego Lugano’yu da devreye soktu. Lugano’nun Godin’i ikna etmesini isteyen sarı-lacivertliler, bombayı patlatmaya çalışacak.

Fenerbahçe yönetiminin, dünyaca ünlü yıldız için senelik 3 milyon Euro’ya kadar çıkmaya hazır olduğu ileri sürüldü.

Inter’den ayrılmak isteyen Godin’e başka talipler de olsa, Fenerbahçe şansını zorlamaya kararlı.