Fenerbahçe derbide gülen taraf! Cenk Tosun'un golü yetmedi... Derbide 10 kişi kaldı...

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Fenerbahçe dev maçı 2-1 kazandı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e indirdi.

Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 82'de Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 89'a çıkardı. Beşiktaş ise 51 puanda kaldı.

Fenerbahçe ligde gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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İSMAİL DEVAM EDEMEDİ, AL-MUSRATI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'de 19. dakikada sakatlanan İsmail Yüksek maça devam edemedi. Beşiktaş'ta Al-Musrati müsabakanın 25. dakikasında VAR uyarısı sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Bastshuayi

Beşiktaş: Mert, Necip, Worrall, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Muleka, Semih

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

3' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı frikik baraja çarpıp kornere çıktı.

4' Batshuayi'nin çevirdiği topa Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içinden vurdu. Top kaleci Mert'in sağından auta gitti.

8' Necip Uysal, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

10' Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunu Mert Günok çeldi.

12' Szymanski ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

19' Sakatlanan İsmail Yüksek maça devam edemedi ve yerini Krunic'e bıraktı. İsmail Kartal yerli kuralı dolayısıyla aynı dakikada Becao'yu çıkarıp Çağlar Söyüncü'yü oyuna aldı.

25' KIRMIZI KART | Fred'e yaptığı hareket sonrası Al-Musrati sarı kart gördü. VAR'ın uyarısı sonrası Al-Musrati kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

30' GOL! Fred'in ceza sahasına kesip Tadic'in indirdiği topa Batshuayi vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Mert Günok'ta kaldı.

40' Muci ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Açıyı kapatan Livakovic topu çeldi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

45' İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

48' Soldan kullanılan kornere Muleka kafayı vurdu, Livakovic harika bir kurtarışa imza attı.

54' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası için sol çaprazından çektiği şut yandan auta gitti.

69' GOL! İrfan Can Kahveci ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe düzgün bir vuruş yaptı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

82' GOL! Cenk Tosun ceza sahası ön çizgisinden sol ayağıyla şutunu çekti, top Livakovic'in sağından ağlara gitti: 2-1.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.