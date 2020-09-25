Fenerbahçe de istemişti... Godin'in yeni takımı belli oldu
Transferleriyle baş döndüren Fenerbahçe'nin de gündemine aldığı Uruguaylı stoper Diego Godin, Cagliari ile anlaştı.
İtalyan Serie A takımlarından Cagliari, Diego Godin’e imzayı attırdı.
Mavi - kırmızılı ekip tarafından yapılan resmi açıklamada, Diego Godin’in Inter’den bonservisiyle birlikte alındığı ifade edildi. Uruguaylı tecrübeli stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İtalyan Cagliari tarafından yapılan açıklamada, Godin için “Ailemize hoş geldin” ifadesi de yer aldı.
34 yaşındaki Diego Godin, özellikle Atletico Madrid forması giydiği yıllarda 1 İspanya La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Atletico Madrid'den geçen yıl Inter'e geçen Diego Godin, mavi-siyahlı takımda 36 maçta forma giydi ve 2 de gol attı.
Uzun süre Uruguay Milli Takımı'nın kaptanlık görevini üstlenen Diego Godin, 2010-2011 sezonunda milli takımla Copa America'da mutlu sona ulaştı. Godin’in ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu.