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Spor Fenerbahçe de istemişti... Godin'in yeni takımı belli oldu
Spor

Fenerbahçe de istemişti... Godin'in yeni takımı belli oldu

Transferleriyle baş döndüren Fenerbahçe'nin de gündemine aldığı Uruguaylı stoper Diego Godin, Cagliari ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:59:00 - 2020-09-25 11:00:20
Fenerbahçe de istemişti... Godin'in yeni takımı belli oldu

İtalyan Serie A takımlarından Cagliari, Diego Godin’e imzayı attırdı.

Mavi - kırmızılı ekip tarafından yapılan resmi açıklamada, Diego Godin’in Inter’den bonservisiyle birlikte alındığı ifade edildi. Uruguaylı tecrübeli stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İtalyan Cagliari tarafından yapılan açıklamada, Godin için “Ailemize hoş geldin” ifadesi de yer aldı.

34 yaşındaki Diego Godin, özellikle Atletico Madrid forması giydiği yıllarda 1 İspanya La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Atletico Madrid'den geçen yıl Inter'e geçen Diego Godin, mavi-siyahlı takımda 36 maçta  forma giydi ve 2 de gol attı.

Uzun süre Uruguay Milli Takımı'nın kaptanlık görevini üstlenen Diego Godin, 2010-2011 sezonunda milli takımla Copa America'da mutlu sona ulaştı. Godin’in ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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