Fenerbahçe, 'Çöp Transferi'nden kurtulmak üzere!

Fenerbahçe'nin Genk'e gönderdiği Mbwana Samatta, Belçika ekibinde göze girmeye başladı. 4 milyon euroluk (73 milyon TL) satın alma opsiyonu bulunan Mbwana Samatta'nın gelecek hafta ilk kez sahaya ilk 11'de çıkacağı belirtiliyor. Fenerbahçeliler opsiyonla ilgili Genk'ten gelecek nihai kararı bekliyor.

Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta'dan kurtulması konusunda umut ışığı yandı. Sarı-Lacivertlilerin satın alma opsiyonuyla Genk'e kiraladığı Tanzanyalı golcü, Belçika ekibinde göze girmeye başladı. Mbwana Samatta'nın Oostende deplasmanında ilk kez sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

MBWANA SAMATTA İLKİ YAŞAYACAK

Fenerbahçe'nin 4 milyon euro (73 milyon TL) opsiyonla Genk'e kiraladığı Mbwana Samatta, Belçika ekibinde ritim tutmaya başladı. Ligde 5 maçta 1 gol katkısı veren ancak henüz sahaya ilk 11'de çıkamayan Samatta, milli aranın ardından bir ilki gerçekleştirecek.

Akşam'a göre; hocasının gözüne girmeye başlayan Mbwana Samatta, Oostende deplasmanında ilk kez sahaya ilk 11'de çıkacak. Bu gelişme Fenerbahçe'yi son derece mutlu ederken, Genk'in oyuncunun opsiyonuyla ilgili kesin kararını henüz vermediği belirtildi.

Fenerbahçe Mbwana Samatta'yı 2021-22 sezonu başında Aston Villa'dan 6 milyon euroya transfer etmişti. Tanzanyalı forvet bir türlü istenen seviyeye çıkamazken, taraftarlarca yoğun şekilde eleştirilmişti.

Sarı-Lacivertli forma altında toplam 33 maça çıkan Mbwana Samatta, 6 gollük katkı verdi. 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.